نائب روسي يكشف سبب سعي الولايات المتحدة للاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، أن العقوبات ضد روسيا لا تحقق أهدافها، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب".

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وقال: "إنهم لا يعرفون ما الذي يمكن اختراعه، إذ أن العقوبات لا تأتي بنتائجها التي كانوا يتوقعونها. لذا فهم يحاولون الآن وبمثل هذه الصورة تعقيد العلاقات بين روسيا وجميع الدول الأخرى".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق من هذا اليوم بأن الكونغرس الأمريكي يمكن أن يعترف بروسيا "راعية للإرهاب، إذا رفضت وزارة الخارجية الأمريكية عمل ذلك".

المصدر: نوفوستي