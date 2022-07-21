بوليتيكو: بيلوسي تحث بلينكين على الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

قال موقع "بوليتيكو"إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أخطرت وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن الكونغرس سيدرج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا لم تقم الخارجية بذلك.

وقال الموقع: "توجهت بيلوسي إلى بلينكين برسالة نصت على ضرورة الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب، وإلا فإن الكونغرس سيفعل ذلك"، يشار إلى أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخرا.

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وبحسب الموقع يعتقد بعض أعضاء الكونغرس أنه يمكنهم تمرير القانون دون مشاركة وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: "من الواضح أن تمرير الكونغرس للتشريع هو طريق أصعب من قرار وزير، لكنه سيمنح الإدارة الأمريكية الغطاء السياسي اللازم لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".

وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد صرح في أبريل الماضي بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إدراج روسيا في قائمة "المتواطئين مع الإرهابيين". الأمر الذي وصفته موسكو بأنها "خطوة دعائية" وتعهدت بعدم ترك مثل هذه الإجراءات دون رد.

من جهته وجه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة نداء مماثلا، إلا أن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تعليقه على دعوة زيلينسكي هذه، قال إن مثل هذه القرارات ليست من اختصاص الأمين العام.

كما رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بروسيا كراع للإرهاب ، لأن "هذا ليس الأسلوب الفرنسي".

المصدر: نوفوستي