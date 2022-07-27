الحرس الملكي البريطاني يصرخ في وجه سائحة ومواقع التواصل تضج غضبا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو في قصر باكنغهام، يظهر أحد الحراس وهو يصرخ في وجه سائحة لمست حصانه خلال التقاطها صورة تذكارية.

وتم نشر المقطع على "تيك توك" من قبل المستخدم إيثان (_phigs)، الذي تعهد بعدم العودة إلى لندن بعد الحادث، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتظهر زوجة والد المستخدم وهي تتحرك نحو الجندي الذي صعد فوق حصان أسود خارج قصر باكنغهام، بعد الوقوف في طابور لالتقاط صورة.

وأثناء التقاط الصورة، مدت يدها لتمسك بزمام الحصان، مما جعل الحيوان غير مستقر بشكل واضح، ودفع الجندي إلى الصراخ: "ابتعدي عن حارس الملكة، لا تلمسي الزمام!"

فذهلت المرأة ذات الشعر الأشقر من صوته العالي، وابتعدت بسرعة وهي في حالة صدمة.

على إثر ذلك، أوضح متحدث باسم الجيش البريطاني لوسائل إعلام محلية أن المنطقة كانت مزدحمة بالسياح بشكل خاص، لذلك يضطر الجنود الذين يقومون بواجب الحراسة أحيانا إلى الصراخ بصوت عال إذا اقترب الناس من الخيول.

المصدر: ميرور