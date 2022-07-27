يائير لابيد يدعو بوريس جونسون إلى طرح التهديد العسكري الإيراني على الطاولة

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مع رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، داعيا إياه إلى إلى طرح التهديد العسكري الإيراني بشأن الاتفاق النووي على الطاولة.

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وفي بيان له، قال مكتب يائير لابيد: "كان الحديث بين الزعيمين وديا ودافئا، حيث شكر رئيس الوزراء نظيره جونسون على دعمه وصداقته العائدة إلى سنين طويلة مع دولة إسرائيل، وتمنى له، رئيس الوزراء لابيد، النجاح والتوفيق مستقبلا".

وأضاف البيان: "بحث الزعيمان في سبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، منها: الاقتصاد، والتجارة، والتعاون التكنولوجي، والسايبر وغيرها".

وتابع: "تبادل رئيس الوزراء لابيد ورئيس الوزراء البريطاني الآراء حول التحديات القائمة على الساحة الدولية، مع التركيز على إيران، وأكد رئيس الوزراء (لابيد) على ضرورة ممارسة الضغط وطرح التهديد العسكري عالي المصداقية على الطاولة، من أجل الحؤول دون تحول إيران إلى دولة عتبة نووية".





المصدر: RT