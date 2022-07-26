روسيا.. أوامر بنقل أسهم شركتي نفط نرويجية وفرنسية لشركة "زاروبيج نفط" الروسية

أمرت الحكومة الروسية بنقل حصة شركة Equinor النرويجية في حقل خارياغا البالغة 30% وحصة TotalEnergies الفرنسية البالغة 20%، إلى شرطو "زاروبيج نفط" الروسية.

وسجري تنفيذ هذا المشروع بموجب شروط اتفاقية تقاسم الإنتاج، ومن المفترض توقيع وثيقة نقل الأسهم من قبل وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف.

ووفقا للقرار، تنص الوثيقة على "نقل الشركة النرويجية Statoil Kharyaga AS إلى شركة زاروبيج نفط نسبة 30 في المائة من جميع حقوق والتزامات المستثمر بموجب الاتفاقية المذكورة، فضلا عن نقل شركة TotalEnergies EP Russie الفرنسية لشركة زاروبيج نفط نسبة 20 بالمائة من جميع حقوق والتزامات المستثمر بموجب الاتفاقية المذكورة".

يذكر أن خارياغا هو واحد من ثلاثة مشاريع روسية تقع في منطقة نينيتس ذاتية الحكم، والمساهمون فيه شركة "زاروبيج نفط دوبيتشا خارياغا" (40%)، TotalEnergies (20%)، Equinor (30%)، وشركة نينيتس النفطية (10%).

المصدر: تاس