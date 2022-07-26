ماكدونالدز يخسر 1.2 مليار دولار نتيجة مغادرته روسيا

بلغت خسائر شركة ماكدونالدز الأمريكية نتيجة مغادرتها روسيا 1.2 مليار دولار، بحسب تقرير الشركة للربع الثاني من عام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي نفقات ماكدونالدز للربع الثاني 4.01 مليار دولار، وارتفعت بسبب الخسائر في روسيا بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول. وانخفض إجمالي الربح بنسبة 3% إلى 5.72 مليار دولار، على الرغم من توقع تحقيقه 5.81 مليار دولار.

وانخفضت أرباح ماكدونالدز في الربع الثاني إلى النصف تقريبا لتصل إلى 1.19 مليار دولار فقط.

وفي 14 مارس، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، علقت ماكدونالدز عمل جميع مطاعمها البالغ عددها 850 في روسيا، وفي 16 مايو، أعلنت انسحابها من السوق الروسية. وبلغت حصة الشركة في السوق الروسية 7%. وقامت ماكدونالدز، من خلال وساطة وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ببيع الشركة لمالك روسي. وأصبح رجل الأعمال ألكسندر غوفور المالك الجديد.

المصدر: تاس