"ماكدونالدز" تنسحب من روسيا ومصدر يكشف تفاصيل عن مصير السلسلة

أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية انسحابها من السوق الروسية، فيما كشف مصدر عن أن السلسلة ستفتتح أبوابها الشهر القادم تحت علامة تجارية جديدة.

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وقالت سلسلة المطاعم الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، إنها "بعد أكثر من 30 عاما من العمل في روسيا أعلنت شركة (ماكدونالدز) من السوق الروسية، وبدأت عملية ببيع أعمالها في روسيا".

وأشارت السلسلة في البيان، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار "ماكدونالدز" ولائحة طعام السلسلة.

من جهته كشف مصدر في "ماكدونالدز" لوكالة "تاس" الروسية عن أنه سيتم افتتاح مطاعم السلسلة في روسيا تحت علامة تجارية جديدة في منتصف يونيو المقبل، كما أنه سيتم الحفاظ على الموظفين ومعظم الموردين.

وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، ومن هذه الشركات "ماكدونالدز".

ففي منتصف مارس الماضي أعلنت "ماكدونالدز" إغلاق مطاعمها في روسيا بشكل مؤقت.

من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الشركات لن يبقى فارغا وسيتم ملؤه من قبل شركات من دول أخرى.

المصدر: تاس + نوفوستي