هنغاريا ترفض خطة الاتحاد الأوروبي للغاز وتعتبرها غير القابلة للتنفيذ

صوتت هنغاريا، اليوم الثلاثاء، ضد اقتراح الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز، ووصفت الخطة بأنها "غير قابلة للتنفيذ".

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في تصريح من بروكسل، بعد موافقة وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على الاقتراح: "كنا الوحيدين الذين أشاروا إلى أننا سنصوت ضد هذا المرسوم، بالنظر إلى أنه يتجاهل تماما مصالح شعبنا".

وأضاف: "هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار".

المصدر: "أ ف ب"