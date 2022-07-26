وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى حسن نصر الله

رسالة شديدة اللهجة وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى "حزب الله" اللبناني وإيران، محذرا من تحديهما لإسرائيل.

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وفي مؤتمر صحفي نقلته "القناة 13" العبرية، توجه بيني غانتس إلى أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قائلا: "رسالتي لحسن نصر الله هي أن مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع، لكن إذا قمت بتحدينا، فسنواجه هذا التحدي"، على حد تعبيره.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "نسعى لحل مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لكن نصر الله يعيق التوصل لحل، وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين".

وأعرب غانتس عن أمله بأن "لا تتصاعد الأمور إلى مستوى الحرب أو إلى أيام قتال"، مضيفا: "لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز، دون المس باللبنانيين".

وأمس الاثنين، أعلن أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن كل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن موارد الطاقة في دائرة تهديد الحزب، وليس حقل كاريش فقط.

وأضاف: "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، وكل الحقول التي تنقب فيها إسرائيل عن الطاقة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط".

المصدر: "سبوتنيك" + "الميادين"