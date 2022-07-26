الخارجية الإسرائيلية تحذر من الحج إلى أوكرانيا

في بيان لها، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من السفر إلى أوكرانيا، داعية المواطنين الإسرائيليين إلى الامتناع عن زيارتها، بما في ذلك موقع الحج اليهودي الشهير في مدينة أومان.

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وفي بيانها، قالت الخارجية الإسرائيلية: "بسبب الحرب والقتال المستمر بين القوات الروسية والأوكرانية، فإن وزارة الخارجية تحث المواطنين الإسرائيليين على تجنب السفر إلى أوكرانيا، بما في ذلك مدينة أومان ومحيطها"، إذ يقوم الآلاف من اليهود الأرثوذكس بالحج إلى أومان كل عام للاحتفال بالسنة اليهودية الجديدة، "روش هاشناه"، بينما أعلنت أوكرانيا في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أنها ستلغي الحج اليهودي السنوي إلى أومان، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشار البيان إلى أن "المواطنين الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا مدعوون لمغادرة حدود هذه البلاد على الفور"، مستشهدا بـ"الوضع الأمني المتفجر".

كما حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أنه لا يمكن توفير الخدمات القنصلية، إذ أن السفارة الإسرائيلية ليس لها وجود مستمر بأوكرانيا في هذه الفترة.

المصدر: "i24"