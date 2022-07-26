إسرائيل توسع مساعداتها لأوكرانيا

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها بصدد توسيع أنشطة مساعداتها لأوكرانيا، حيث قامت بتحويل تمويل رسمي لمنظمات الإغاثة المدنية الناشطة فيها لأول مرة.

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وبحسب الإعلام العبري، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد عملت حتى الآن بصورة مباشرة في أوكرانيا، لكن حاليا قررت الانضمام إلى أنشطة 9 منظمات مجتمع مدني فيها، وتقديم تمويل حكومي مباشر لها، في حين يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع توسع الأزمة السياسية بين روسيا وإسرائيل على خلفية قضية الوكالة اليهودية للهجرة (سخنوت).

هذا وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية، وفق ما نقل الإعلام العبري:"لا توجد علاقة بين أنشطة مساعدات إسرائيل لأوكرانيا والعلاقات بين إسرائيل وروسيا".

وتابعت :"إن إسرائيل، عن طريق وزارة الخارجية، وعن طريق وكالات المساعدات الاسرائيلية، التي تنشط منذ بداية الحرب لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والمصابين المدنيين الأوكران في الحرب، أقامت المستشفى الميداني المدني الوحيد في أوكرانيا، وقدمت معدات بمجالات مختلفة بطلب من المحليين، بما يشمل معدات طبية، معدات مياه، مولد كهربائي لمستشفى وغيرها".

وأكملت: "مع مواصلة الحرب تواصل "ماشاف" (وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية في وزارة الخارجية) بالعمل على تقديم مساعدات إنسانية بطرق مختلفة، ان كانت مباشرة أو بالتعاون مع جهات طرف ثالث تعمل في أوكرانيا".

المصدر: "I24"