الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا بقيمة 1.59 مليار يورو لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، عن تقديم الاتحاد الأوروبي قرضا تفضيليا لأوكرانيا بقيمة 1.59 مليار يورو.

وقالت فون دير لاين إنه سيتم تحويل مليار يورو من القرض من خلال بنك الاستثمار الأوروبي فورا.

وأوضحت أن "بنك الاستثمار الأوروبي بدعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، وافق على تخصيص 1.59 مليار يورو، سيتم إصدار مليار يورو منها على الفور".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المفوضية الأوروبية قررت منع تقديم قرض بقيمة 1.5 مليار يورو إلى كييف، بسبب مخاوف بشأن موثوقيتها المالية.

المصدر: تاس