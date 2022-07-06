برلماني أوروبي يشكك بقدرة كييف على تسديد الديون للدائنين الأجانب

شكك عضو البرلمان الأوروبي النائب الفرنسي تييري مارياني، في أن تكون أوكرانيا قادرة على سداد ديون القروض المتراكمة عليها.

وذكر مارياني، في مذكرة أرسلها إلى المفوضية الأوروبية، أنه "تم في المفوضية في مايو الماضي الحديث عن خطط لتقديم قروض لأوكرانيا بهدف إعادة إعمار البلاد بقيمة 9 مليارات يورو. ولكن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اقترحت منح أوكرانيا ليس قروضا، بل بعض المنح، علاوة على ذلك، يعتقد الصندوق أنه من الضروري "توضيح الاحتياجات المالية لكييف وتعديل سبل تلبيتها".

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واستفسر البرلماني: "هل يمكن للمفوضية الأوروبية أن تضمن أن مبلغ المساعدة التي سيتم تقديمها لأوكرانيا سيتم حسابها على أساس القدرة الحقيقية للبلد على دفع مثل هذه المبالغ؟".

في مايو، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا، لكن القرار لم تتم الموافقة عليه نهائيا من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم الجزء الأول من هذا المبلغ (مليار يورو) إلى كييف قبل العطلة الصيفية.

المصدر: نوفوستي