دير شبيغل: G7 تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 30 مليار يورو لأوكرانيا

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع الكبار G7 تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 30 مليار يورو لأوكرانيا.

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ووفقا لمعطيات المجلة فإن دول المجموعة يخططون لتقديم مساعدة مالية إلى كييف بمبلغ يقدر عند 30 مليار يورو خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبار، الذي سيعقد في ألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الأموال على شكل قروض ومنح مالية، أي أن كييف لن تضطر إلى إعادة جميع الأموال. وتتوقع المجلة أن الأعمال القتالية في أوكرانيا ستنتهي في غضون عام.

وتطلب أوكرانيا مساعدات مالية من الدول الغربية بشكل دوري، واللافت إلى الأموال التي تتطلع إليها كييف في بعض الأحيان تتجاوز ميزانيتها، التي تبلغ لهذا العام 1.323 تريليون هريغنا (العملة الأوكرانية) ما يعادل حوالي 44 مليار دولار.

المصدر: RT + تاس