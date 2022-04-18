أوكرانيا تطلب مساعدة مالية حجمها يفوق ميزانيتها بنحو 3 أضعاف

طلبت أوكرانيا مساعد مالية "خيالية" من الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، يفوق حجمها الميزانية الأوكرانية للعام الجاري 2022 بنحو 3 أضعاف.

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والأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية بقيمة 7 مليارات دولار شهريا، وذلك لتغطية الديون على المدفوعات الاجتماعية والرواتب.

كذلك توجهت سلطات كييف إلى دول مجموعة G7 بطلب مشابه، حيث طلب الرئيس الأوكراني من هذه الدول منح بلاده مساعدة مالية بقيمة 50 مليار دولار.

وعلى فرض أن هذه الدول وافقت على طلبي السلطات الأوكرانية، وأن الاتحاد الأوروبي قدم المساعدات لمدة عام كامل، فإن ذلك يعني أن إجمالي قيمة المساعدات سيصل إلى 134 مليار دولار لمدة عام (7 مليارات * 12 شهرا + 50 مليار دولار).

وعند مقارنة حجم الدعم المالي الذي تتطلع إليه كييف مع الميزانية الأوكرانية للعام الجاري 2022 نجد أن المبلغ يتجاوز الميزانية بنحو 3 أضعاف، حيث تبلغ الميزانية لهذا العام 1.323 تريليون هريغنا (العملة الأوكرانية) ما يعادل حوالي 44 مليار دولار بناء على سعر صرف اليوم (18 أبريل 2022).

المصدر: RT