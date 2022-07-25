السعودية وكازاخستان تعززان تعاونهما الاقتصادي

أصدرت السعودية وكازاخستان، بيانا مشتركا، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى المملكة، اشارتا فيه إلى اتفاقيات التعاون بين البلدين.

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واشار البيان إلى عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأهمها:

في الشأن الاقتصادي، اتفق الجانبان على العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة، واستكشاف وتطوير مجالات الاستثمار في ضوء رؤية المملكة 2030، وكازاخستان 2050، كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية الكازاخية المشتركة"، وأشادا بالنتائج الإيجابية لملتقى الطاولة المستديرة السعودي الكازاخي، الذي عقد خلال الزيارة، وتم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذلك عقد صفقات تجارية بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة، والغذاء، والدواء، كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين في مجالات الرياضة، والإعلام، والدواء، والتعاون في القطاع المالي".

كما اتفق الجانبان على "الإسراع في الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار"، وفق البيان.

وفي مجال الطاقة، لفت الجانبان إلى رغبتهما المشتركة في "التعاون في مجالات البتروكيماويات والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون واحتجازه واستخدامه، والهيدروجين النظيف، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء ومجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة".

المصدر: "واس"