أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن علمها بمقتل أحد مواطنيها المرتزقة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن مجموعة من المرتزقة، تتكون من شخصين من الولايات المتحدة، وكندي ومواطن سويدي، قاتلوا في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف، تم القضاء عليهم هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة قولها إن "الخارجية الكندية على علم بوفاة كندي في أوكرانيا. طاقم القنصلية على اتصال بالعائلة ويقدمون المساعدة القنصلية".

وصرح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

وذكر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، في يونيو، أن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في دونباس آخذ في الانخفاض، وهم يحاولون مغادرة أوكرانيا. وفي دونيتسك، في 9 يونيو، حكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، هما المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي