ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مجموعة من المرتزقة تضم شخصين من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندي وسويدي، قاتلوا إلى جانب قوات كييف، لقوا حتفهم هذا الأسبوع في دونباس.

وبحسب الصحيفة قال "قائد مقاتلين أجانب" يُدعى روسلان ميروسنيشنكو إن الأمريكيين هما، لوس لوشيني، وبريان يانغ، والكندي هو "ايميل انتونيو"، والسويدي هو إدوارد باتريغناني، منوهة بأنهم كانوا جزءا من "قوات العمليات الخاصة" وقتلوا خلال قصف يوم 18 يوليو بالقرب من قرية غريغوريفكا.

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يشار إلى أن ممثلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أكد مؤخرا في مؤتمر صحفي أن أمريكيين اثنين قتلا مؤخرا في دونباس، لكنه لم يكشف عن اسميهما.

المصدر: نوفوستي