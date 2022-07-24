 
مباشر

صحيفة: مقتل أربعة مرتزقة من الولايات المتحدة وكندا والسويد في دونباس

أخبار العالم

صحيفة: مقتل أربعة مرتزقة من الولايات المتحدة وكندا والسويد في دونباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th9o

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مجموعة من المرتزقة تضم شخصين من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندي وسويدي، قاتلوا إلى جانب قوات كييف، لقوا حتفهم هذا الأسبوع في دونباس.

وبحسب الصحيفة قال "قائد مقاتلين أجانب" يُدعى روسلان ميروسنيشنكو إن الأمريكيين هما، لوس لوشيني، وبريان يانغ، والكندي هو "ايميل انتونيو"، والسويدي هو إدوارد باتريغناني، منوهة بأنهم كانوا جزءا من "قوات العمليات الخاصة" وقتلوا خلال قصف يوم 18 يوليو بالقرب من قرية غريغوريفكا.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن مقتل اثنين من المرتزقة الأمريكيين في دونباس
واشنطن تعلن مقتل اثنين من المرتزقة الأمريكيين في دونباس

يشار إلى أن ممثلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أكد مؤخرا في مؤتمر صحفي أن أمريكيين اثنين قتلا مؤخرا في دونباس، لكنه لم يكشف عن اسميهما.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا