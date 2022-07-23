واشنطن تعلن مقتل اثنين من المرتزقة الأمريكيين في دونباس

قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC News إن اثنين من المواطنين الأمريكيين، اللذين قاتلا إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لقيا مصرعهما مؤخرا في دونباس.

وأضاف المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أن مواطنين اثنين أمريكيين لقيا مصرعيهما مؤخرا في منطقة دونباس.. نحن على اتصال بعائلاتهم ونقدم كل المساعدة الممكنة". ولم يتم تحديد أسماء القتيلين.

في يونيو، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا، وكررت دعوتها للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى تلك البلاد.

المصدر: نوفوستي