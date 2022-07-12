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صحيفة: واشنطن تدرج أمريكيين 2 أسرا في أوكرانيا للتفاوض مع موسكو لتحريرهما

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صحيفة: واشنطن تدرج أمريكيين 2 أسرا في أوكرانيا للتفاوض مع موسكو لتحريرهما
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ألكسندر دروك (39 عاما) على اليسار، وأندي هوين (27 عاما) على اليمين
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن واشنطن بصدد إدراج عنصرين من المرتزقة الأمريكيين اللذين أسرا في أوكرانيا ضمن لائحة التفاوض لإطلاق سراحهما مع موسكو.

وقالت الصحيفة إن "السلطات الأمريكية تعمل حاليا على إدراج الأمريكيين ألكسندر دروك وآندي وين اللذين أسرا في يونيو بضواحي خاركوف في قائمة الأشخاص الذين يمكن التفاوض على إطلاق سراحهم مع الجانب الروسي".

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يذكر أن دروك ووين انضما إلى عدد متزايد من المرتزقة الغربيين الذين أسرهم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية سابقا إن اعتقال الأمريكيين سوف يكون أمرا "حساسا" من الناحية الدبلوماسية، حيث "سيسعى الكرملين إلى استخدامه كدليل على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب، ومن المرجح أن يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحهما".

المصدر: "تاس" + RT

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