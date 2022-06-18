المرتزق الأمريكي دروك: لا اعتقد أن أوكرانيا كانت مستعدة لاستقبال هذا العدد من الأجانب

أعرب المرتزق الأمريكي ألكسندر دروك، في حديث لمراسل RT، عن اعتقاده بأن سلطات كييف لم تكن مستعدة لاستقبال هذا العدد من المرتزقة الأجانب.

وقال: "يبدو لي أن ذلك كان يشكل عبئا بالنسبة للأوكرانيين. وصول هذا العدد الكثير من الأشخاص دون توفير المستلزمات المختلفة لهم. كان عليهم فعل شيء ما معهم. على ما يبدو أنهم لم يكونوا يحتاجون إليهم حقا".

إقرأ المزيد

ويعتقد المرتزق الأمريكي، أنه عندما دعت السلطات الأوكرانية الأجانب للمشاركة في الأعمال القتالية، فإنها لم تفهم ما الذي قد يؤدي إليه ذلك. وأضاف: "لست متأكدا من استعدادهم لقبول هذا العدد الكبير من المتطوعين وتنظيم برنامج تدريبي فعال لهم".

وشدد على أن كل ذلك، كان مخالفا لتوقعاته ولكل ما كان يشاهده في الأخبار. وقال: "نعم ، من نواح كثيرة الأمر كان كذلك".

المصدر: RT