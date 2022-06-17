مرتزق أمريكي يروي كيف استسلم للجيش الروسي

روى المرتزق الأمريكي آندي وين، الذي استسلم للقوات الروسية في منطقة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا لمراسل RT رومان كوساريف قصة استسلامه.

وقال وين: "كنا في منطقة خاركوف، قضيت يوما واحدا في هذه الوحدة. التي على ما يبدو، كانت تتبع لكتيبة الاستطلاع"، وأضاف كانت المفرزة تسمى "الرغيف الفرنسي" لأنها تتكون أساسا من الفرنسيين.

"كنا في ... (لا أعرف بالضبط المكان) في منطقة غابة بالقرب من خاركوف. اشتبكنا في معركة مع الجيش الروسي. كان الأوكرانيون يتراجعون طالبين منا تغطية انسحابهم، وأثناء قيامنا بذلك، اجتاحت القوات الروسية مواقعنا، واجبرونا بدورنا على الانسحاب. وفي الموقع الخلفي بقيت مع أحد زملائي في خندق لمدة ثلاث ساعات تقريبًا للتأكد من زوال الخطر".

بعد ذلك، "بقينا نمشي في الغابة لمدة خمس ساعات اخرى، حتى وصلنا إلى طريق ما، ثم توجهنا للقوات الروسية وسلمنا انفسنا لهم.

يشار الى ان مراسل RT نشر في وقت سابق مقطع فيديو لمواطن الأمريكي آخر أسير يدعى ألكسندر دريوك، وكانت وسائل إعلام غربية قد أعلنت فقدانه في أوكرانيا، وقد ظهر في مقطع الفيديو وهو يوجه رسالة لوالدته.

المصدر: RT