زاخاروفا: صواريخ كاليبر استهدفت زورقا عسكريا أوكرانيا بضربة عالية الدقة في ميناء أوديسا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن صواريخ كاليبر دمرت أحد مواقع البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا، كما تم استهداف زورقا عسكريا بضربة عالية الدقة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تعليقها إلى تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصف الحادث بأنه "همجية روسية صارخة".

وكتبت زاخاروفا على تلغرام": "دمرت صواريخ كاليبر أحد منشآت البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا، وأرسلت بضربة عالية الدقة زورقا عسكريا أوكرانيا إلى العنوان المحبوب من قبل نظام كييف".

المصدر: كوميرسانت