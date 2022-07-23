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‎مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار على تجمع في واشنطن

أخبار العالم

‎مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار على تجمع في واشنطن
Globallookpress
الشرطة الأمريكية
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أفادت شبكة ABCNEWS بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل في إطلاق نار على حشد في إحدى ضواحي سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباحا في منطقة رينتون في سياتل بواشنطن.

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وأشارت إلى أن المصابين تم معالجتهم في مكان الحادث، فيما أكدت وفاة أحد حدهم.

وأضافت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن إطلاق النار نتج عن نزاع خارج التجمع كبير، مرجحة أن وجود أكثر من مشتبه به واحد.

 

المصدر: ABCNEWS

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