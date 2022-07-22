الحرس الثوري الإيراني: دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج سيثير الفتن ويزعزع الأمن

قائد سلاح البحر في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري ـ (وكالة الأنباء الإيرانية)

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن دخول إسرائيل إلى منطقة الخليج لن يؤدي إلا إلى إثارة الفتن وزعزعة الأمن فيها، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد التوتر.

وخلال استقباله نظيره العماني الأدميرال سيف بن ناصر الحربي، شدد قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري على ضرورة "تعزيز كل الدول الإسلامية في منطقة الخليج التعاون والتكامل فيما بينها في مختلف المجالات".

ووصف تنكسيري، سلطنة عمان "بالبلد الشقيق والصديق للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن تنكسيري أن "وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يؤثر سلبا على تعزيز أمنها فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من التوتر" وشدد على ضرورة أن تتظافر جهود الدول الإسلامية في الخليج "للحفاظ على أمن هذه المنطقة الاستراتيجية شديدة الأهمية".

ونقلت الوكالة عن الحربي "أن الأجانب لا يفكرون سوى بمصالحهم من خلال وجودهم في المنطقة"، ورأى أن "أمن المنطقة يتم توفيره قبل دول المنطقة بالدرجة الأولى".

ونوّه الادميرال الحربي بالقدرات الدفاعية التي تمتلكها إيران وخاصة البحرية، وقال إن ما أنجزته طهران في هذا المجال "يبعث على فخر واعتزاز كلا البلدين". حسب الوكالة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية