إيران تحذر إسرائيل من أنها "لن تنعم بالهدوء"

حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، محمد صادق فضلي، إسرائيل من أنها "لن تنعم بالهدوء"، وقال إن "النصر والهزيمة يتحققان في الميدان، وليس على المنصات الإعلامية".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال نائب الوزير لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا إن "من يملك قبة حديدية من زجاج سوف يرى عاقبة رميه الحجارة على الآخرين" وأضاف: "لن ينعم المحتل بالهدوء في بيته العنكبوتي الهزيل".

الهزيمة و النصر ، كلاهما يكرس في الميدان و ليس في المنصات الاعلامية .

برأيكم كم عملية نفذت السنة الماضية في الاراضي المحتلة ، جعلت بايدن يخطب من داخل القفص ؟

من توعد بقبته الحديدية لقي حجارة الزنود الفتية .

لن ينعم المحتل بالهدوء في بيته العنكبوتي الهزيل . — محمد صادق فضلی (@MSadeghFazli) July 17, 2022

وجاءت التغريدة ردا على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي قال إن "الخيار العسكري لضرب البرنامج النووي الإيراني أمر واجب ومهم للأمن القومي الإسرائيلي"، وأشار كوخافي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجوم عسكري على إيران في حال فشلت الدبلوماسية.

وكان كوخافي أكد قبل أيام أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران، مشددا على أهمية العلاقة مع واشنطن لمواجهة طهران.

المصدر: موقع قناة "العالم"