زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب بقيمة 10 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كميات الحبوب الجاهزة للتصدير في أوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار.

وقال زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "سيتم تصدير حوالي 20 مليون طن من محصول العام الماضي من الحبوب. ويمكن بيع محصول هذا العام، يتم حصاده الآن، هذا هو دخل المزارعين والقطاع الزراعي بأكمله وميزانية الدولة. لدينا الآن حبوب بحوالي 10 مليارات دولار".

وأضاف زيلينسكي أنه يثق في أن الأمم المتحدة ستضمن السيطرة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة في اسطنبول بشأن إنشاء ممر لتصدير الحبوب.

وتابع: "قد تكون هناك استفزازات من روسيا. لكننا نثق في الأمم المتحدة. ومسؤوليتهم ومسؤولية شركائنا الدوليين ضمان الامتثال للاتفاقية".

المصدر: تاس