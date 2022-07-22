مسلح يقتل 3 أشخاص في ولاية أيوا الأمريكية وينتحر

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمتنزه حكومي في شرق ولاية أيوا صباح الجمعة، كما قتل المسلح المشتبه به.

وذكر العميل الخاص المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا مايك كرابفل في بيان إن الشرطة استجابت لتقارير إطلاق النار في متنزه ماكوكيتا كيفز قبل السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن عناصر الشرطة الذين استجابوا للبلاغات بشأن الحادث وجدوا ثلاثة قتلى في المكان.

ولم يحدد مايك كرابفل كيف لقوا مصرعهم كما أنه لم يكشف عن هوياتهم.

وأشار العميل الخاص إلى أن عناصر الشرطة الذين فتشوا الموقع عثروا في وقت لاحق على جثة رجل من ولاية نبراسكا توفي متأثرا بإصابة نتيجة إطلاقه النار على نفسه.

وحددت السلطات هويته على أنه أنتوني شيروين البالغ من العمر 23 عاما.

وفي أعقاب إطلاق النار تم إخلاء المتنزه.

(2 Timothy 3:1-4)#US: Three people and the alleged gunman were killed following a shooting at Iowa's Maquoketa Caves State Park. The campground and Camp Shalom were evacuated. https://t.co/yTjzkK7Uv0#Endtimes#WorldNews#news#Bibleprophecypic.twitter.com/0N7XaFEv6f — The Final Hours777 (@TheLastDays777) July 22, 2022

المصدر: أ ب