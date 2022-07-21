 
مباشر
عاجل
الدفاعات السورية تتصدى "لصواريخ معادية" في سماء دمشق

واشنطن: سنرحب بالاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

أخبار العالم

واشنطن: سنرحب بالاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
Legion-Media Planetpix/Alamy Live News
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgvj

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترحب بالاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يتوقع الإعلان عنه يوم الجمعة في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نحن سنرحب بمثل هذا الاتفاق. ونحن نشيد بالعمل الجدي الذي نفذه الأمين العام للأمم المتحدة وعمل حلفائنا الأتراك".

إقرأ المزيد
غوتيريش يصل إسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية بشأن الحبوب الأوكرانية
غوتيريش يصل إسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية بشأن الحبوب الأوكرانية

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تنسق أعمالها مع تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في ما يخص المفاوضات حول تصدير الحبوب، وتواصل العمل مع الحلفاء من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق.

وجدير بالذكر أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن عن وصول الأمين العام إلى إسطنبول اليوم الخميس، حيث يتوقع الإعلان عن الاتفاق بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود في أعقاب المباحثات التي استمرت على مدار أسابيع بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا