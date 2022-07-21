غوتيريش يصل إسطنبول للمشاركة في توقيع اتفاقية بشأن الحبوب الأوكرانية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اسطنبول يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

ووفق ما ذكرته رسالة نشرها مكتب غوتيريش على موقع تويتر: "وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسطنبول في إطار الجهود المبذولة لضمان الوصول الكامل إلى الغذاء الأوكراني في العالم، وكذلك الغذاء والأسمدة من روسيا".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إفادة صحفية: "سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسطنبول الليلة في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول عالمي إلى الأغذية الأوكرانية والمنتجات والأسمدة الروسية".

وجرت مفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية الحبوب في اسطنبول. وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول.

المصدر: تاس