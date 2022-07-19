الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية

جددت موسكو استعدادها لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن المفاوضات الرباعية بهذا الشأن ستتواصل.

وقال ممثل الكرملين، إن موسكو مستعدة للمساهمة في حل مشكلة أزمة الغذاء في العالم، والتي لم تكن الأزمة في أوكرانيا سببا لها.

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وأضاف بيسكوف، في حديث تلفزيوني: "نتوقع استمرار هذه المفاوضات في المستقبل القريب جدا. كما تعلمون، قلنا بالفعل إن وفدا عسكريا من روسيا يشارك فيها. وروسيا من جانبها مستعدة لتقديم مساهمتها في حل مشكلة أزمة الغذاء، التي ليس فقط أخذت تظهر وتختمر، بل نضجت بالفعل في جميع أنحاء العالم. ونكرر مجددا بإصرار، أن سبب هذه الأزمة ليس الوضع في أوكرانيا، وليس الحبوب الأوكرانية بل هو مجرد جزء صغير فيها".

وقال بيسكوف: "رغم كل ذلك، تبقى روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول هذه الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية".

المصدر: نوفوستي