الدفاع الروسية: اجتماع اسطنبول أيد عموما مقترحات روسيا بشأن نقل الحبوب الأوكرانية

علقت الدفاع الروسية على مخرجات المشاورات الرباعية التي جرت في اسطنبول الأربعاء بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول قضية فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان له اليوم الجمعة، إن روسيا اقترحت للمشاركين في الاجتماع، إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية إلى الدول الأجنبية، بما في ذلك الشركاء الروس، مع منع استخدام هذه السلاسل اللوجستية لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك منع وقوع الاستفزازات.

وأكد كوناشينكوف أن "مقترحات روسيا حظيت عموما بتأييد المشاركين في المشاورات"، مضيفا أن المستقبل القريب، سيشهد انتهاء العمل على صياغة وثيقة نهائية تحت عنوان "مبادرة البحر الأسود".

المصدر: وكالات