الرئيس الإيطالي يوقع مرسوما بشأن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 25 سبتمبر

أعلن قصر كويرينال الرئاسي الإيطالي أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وقع مرسوم تنظم انتخابات برلمانية مبكرة في 25 سبتمبر.

والحديث يدور حول تصويت مبكر في انتخابات البرلمان الوطني الإيطالي في 25 سبتمبر، وعقد الاجتماع الأول للبرلمان المنتخب في 13 أكتوبر.

وبهذا الشكل فإن إيطاليا تنتظر أول انتخابات خريفية منذ أكثر من 100 عام. وستعمل الحكومة الحالية حتى تشكيل قوام جديد لمجلس الوزراء.

وقع ماتاريلا، في وقت سابق، مرسوما بحل البرلمان بعد قبولة استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وتكليفه بترؤس حكومة تصريف أعمال.

المصدر: نوفوستي