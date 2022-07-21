الرئيس الإيطالي يوقع مرسوما بحل البرلمان

وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، مرسوما بحل البرلمان.

وقال ماتاريلا بعد اجتماعه مع رئيسي مجلسي البرلمان: "وقعت مرسوما بحل المجلسين (البرلمان) حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة".

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وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة في وقت لاحق.

قبل الرئيس الإيطالي، في وقت سابق استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وكلفه بترؤس حكومة تصريف أعمال.

وفشل مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراغي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

المصدر: تاس