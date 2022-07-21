أنقرة: من غير المقبول زيادة انتهاكات اليونان للمياه والأجواء التركية

قال مجلس الأمن القومي التركي إن "من غير المقبول أن تمضي اليونان قدما في زيادة انتهاكاتها للمياه الإقليمية لتركيا ومجالها الجوي".

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع المجلس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

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ودعا المجلس حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى "الوقوف بجانب أنقرة" وتقديم الدعم لها في مواجهة تنظيمي "فتح الله غولن" وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين.

وأضاف البيان أن تركيا مستمرة بحزم في جهود "القضاء التام" على "شبكة غولن".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية