أنقرة تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى المياه التركية قسرا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لزورق للبحرية اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقا لقوات خفر السواحل اليونانية يحمل رقم "LS-930" أثناء قيامه بإجبار قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكد البيان أن الزورق اليوناني انتهك المياه الإقليمية التركية خلال عملية إرغام المهاجرين على العودة.

وأضاف أن العملية وقعت على مسافة 1.5 كم من الشواطئ التركية.

وأوضحت أن قوات خفر السواحل التركية بُلّغت على الفور بالانتهاك اليوناني، وأنقذت المهاجرين.

1⃣ Ege Denizi’nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.#MSBpic.twitter.com/qnPfNnX0e5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022

المصدر: الأناضول