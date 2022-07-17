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أنقرة تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى المياه التركية قسرا (فيديو)

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أنقرة تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى المياه التركية قسرا (فيديو)
RT
أنقرة تنشر مشاهد لقوات يونانية تعيد مهاجرين إلى المياه التركية قسرا
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نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لزورق للبحرية اليونانية يجبر قاربين يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت زورقا لقوات خفر السواحل اليونانية يحمل رقم "LS-930" أثناء قيامه بإجبار قاربي نجاة يحملان مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأكد البيان أن الزورق اليوناني انتهك المياه الإقليمية التركية خلال عملية إرغام المهاجرين على العودة.

وأضاف أن العملية وقعت على مسافة 1.5 كم من الشواطئ التركية.

وأوضحت أن قوات خفر السواحل التركية بُلّغت على الفور بالانتهاك اليوناني، وأنقذت المهاجرين.

المصدر: الأناضول

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