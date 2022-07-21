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لافروف يلقي خطابا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد

أخبار العالم

لافروف يلقي خطابا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلنت مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي خطابا أمام الجامعة في القاهرة.

وأكد المصدر أن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

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ويلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء الـ22.

وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

المصدر: ا ف ب

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