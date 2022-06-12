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أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

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أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا
Gettyimages.ru
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تتعرض لضغوطات من الدول الغربية لرفض العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولتطويق روسيا.

وقال أبو الغيط في تصريحات لـ"صدى البلد" إن "الغرب تنبه بعد عبور الملايين من اللاجئين إلى أخطاء أفعالهم على المنطقة، والوضع الدولي والإقليمي الآن حساس للغاية".

وأضافت أن "الدول العربية تتعرض لضغوط من العالم الغربي لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا، كما أن الحكومات الغربية لها مصالح في المنطقة".

ولفت إلى أن "الهند لها سياسات مستقلة وكذلك البرازيل والمكسيك وإفريقيا، وبعض الدول رفضت التصويت على الموقف الروسي تجاه أوكرانيا، وفقا لمصالحها في المنطقة".

وأشار إلى أن "الدول العربية لن تضعف مع الضغوط التي تعرضت لها، واجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والجزائر والإمارات والسعودية والسودان لمعالجة السياق الذي يعكس إرادة العرب".

وتابع أنه "عندما يتضاعف سعر الغذاء عالميا لابد من وقف الحرب، وهناك موقف عربي موحد وتحرك جماعي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأردف قوله: "أتمنى أن تنجح الحكومات العربية في صيانة والحفاظ على أمنها القومي، ويجب عدم السماح بأن يكون الصدام المسلح له تأثيرات سلبية على الاستقرار في المنطقة".



المصدر: "المصري اليوم"

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