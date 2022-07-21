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بعد إسبانيا.. اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز

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بعد إسبانيا.. اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز
Legion-Media Jorge Sanz / SOPA Images/Sipa US
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أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو أن أثينا ترفض اقتراح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪ .

ورد إيكونومو على سؤال صحفيين عن مدى احتمالية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في المنازل والشركات إذا تم تطبيق هذا الإجراء، قائلا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن لا يتطلب منا تنفيذ مثل هذه الاقتراحات. تهدف توجهات الحكومة، والتدابير والمبادرات التي نتخذها إلى ضمان عدم وجود اضطرابات في سلسلة التوريد".

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وأضاف: "وأريد أن أقول إن الحكومة اليونانية، من حيث المبدأ لا توافق على مقترح المفوضية لتقليل استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15٪".

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن بلاده قدمت ​​عددا من المقترحات فيما يتعلق بسعر الغاز وتوريداته.

وأردف أن هذه المقترحات يمكن أن تقدم حلولا مهمة للتغلب على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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