إسبانيا ترفض مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز 15٪

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، رفض حكومة بلادها مقترح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، و"عدم استعداد بلادها لتقديم التضحيات".

وقالت ريبيرا: "نحن ندافع عن القيم الأوروبية، لكن لا يمكننا تقديم تضحيات لم يأخذ أحد رأينا بها".

واعتبرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن الحظر الكامل للغاز الروسي "سيناريو محتملا"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪.

المصدر: RT