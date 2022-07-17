زاخاروفا ردا على بوريل: الأوروبيون شعروا بأثر العقوبات ضد روسيا على أنفسهم بشكل فوري

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الدول الأوروبية "للتحلي بالصبر" حتى ظهور أثر العقوبات ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا: "لقد انتظروا بالفعل، بوريل لا يعرف هذا الشيء. جوزيب... شعر الكثيرون من سكان الاتحاد الأوروبي بتأثير العقوبات المعادية لروسيا على أنفسهم بشكل فوري".

وأضافت مستهزئة ببوريل، أن سكان آسيا وإفريقيا ومناطق أخرى "قيّموا أيضا أثر القيود غير المشروعة أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن وبروكسل على روسيا".

وأكد أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي في تعليق على دعوة بوريل هذه، أنه فيما ينتظر أصحاب العقوبات تأثيرها على روسيا، فإن موسكو ستنتظر الشتاء لترى آثار هذه العقوبات على من فرضوها.

المصدر: RT