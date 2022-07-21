الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص أثناء محاولتهم بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على نشطاء يهود متطرفين، في أثناء محاولاتهم لإخلاء 6 مواقع بالضفة الغربية، حيث كانوا يسعون إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.
وزعمت منظمة Nachala الاستيطانية، التي نظمت العملية، أن "ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة لإزالة الناشطين من هياكل الخيام التي أقاموها خلال اليوم الماضي".
נינתה הוראה לפנות את כל המאחזים החדשים— yishai porat - ישי פורת (@yishaiporat) July 20, 2022
פינוי המאחז החדש בבנימין pic.twitter.com/31UtNJOFbG
هذا ولم يتمكن النشطاء من نصب الخيام إلا في المواقع الستة، وقامت الشرطة على الفور بإزالة أحد هذه المواقع بالقرب من مستوطنة كريات في جنوب الضفة الغربية، فيما اعتبرت أجهزة إنفاذ القانون أن المواقع المتبقية لا تشكل تهديدا كبيرا للنظام العام وسمحت لمئات الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بالبقاء ليلا في خمسة مخيمات على الأقل في جميع أنحاء الضفة الغربية.
מבצע המאחזים של תנועת @T_Nachala— Elisha Ben Kimon אלישע בן קימון (@elishabenkimon) July 21, 2022
מאות רבות של צעירים ומשפחות שבילו את הלילה בכמה נקודות, מתארגנים לעוד יום (או כמה שיתפשר..) בשטח
גם ראש מועצת בנימין ישראל גנץ עם המשפחות במאחז "גופנה" שבבנימין. pic.twitter.com/0HZBa8Xmt8
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"