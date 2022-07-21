 
مباشر

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص أثناء محاولتهم بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص أثناء محاولتهم بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgqs

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على نشطاء يهود متطرفين، في أثناء محاولاتهم لإخلاء 6 مواقع بالضفة الغربية، حيث كانوا يسعون إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.

وزعمت منظمة Nachala الاستيطانية، التي نظمت العملية، أن "ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة لإزالة الناشطين من هياكل الخيام التي أقاموها خلال اليوم الماضي".

هذا ولم يتمكن النشطاء من نصب الخيام إلا في المواقع الستة، وقامت الشرطة على الفور بإزالة أحد هذه المواقع بالقرب من مستوطنة كريات في جنوب الضفة الغربية، فيما اعتبرت أجهزة إنفاذ القانون أن المواقع المتبقية لا تشكل تهديدا كبيرا للنظام العام وسمحت لمئات الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بالبقاء ليلا في خمسة مخيمات على الأقل في جميع أنحاء الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)