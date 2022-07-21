الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 أشخاص أثناء محاولتهم بناء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على نشطاء يهود متطرفين، في أثناء محاولاتهم لإخلاء 6 مواقع بالضفة الغربية، حيث كانوا يسعون إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.

وزعمت منظمة Nachala الاستيطانية، التي نظمت العملية، أن "ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة لإزالة الناشطين من هياكل الخيام التي أقاموها خلال اليوم الماضي".

נינתה הוראה לפנות את כל המאחזים החדשים



פינוי המאחז החדש בבנימין pic.twitter.com/31UtNJOFbG — yishai porat - ישי פורת (@yishaiporat) July 20, 2022

هذا ولم يتمكن النشطاء من نصب الخيام إلا في المواقع الستة، وقامت الشرطة على الفور بإزالة أحد هذه المواقع بالقرب من مستوطنة كريات في جنوب الضفة الغربية، فيما اعتبرت أجهزة إنفاذ القانون أن المواقع المتبقية لا تشكل تهديدا كبيرا للنظام العام وسمحت لمئات الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بالبقاء ليلا في خمسة مخيمات على الأقل في جميع أنحاء الضفة الغربية.

מבצע המאחזים של תנועת @T_Nachala



מאות רבות של צעירים ומשפחות שבילו את הלילה בכמה נקודות, מתארגנים לעוד יום (או כמה שיתפשר..) בשטח



גם ראש מועצת בנימין ישראל גנץ עם המשפחות במאחז "גופנה" שבבנימין. pic.twitter.com/0HZBa8Xmt8 — Elisha Ben Kimon אלישע בן קימון (@elishabenkimon) July 21, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"