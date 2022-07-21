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الخارجية الروسية تعرب عن ثقتها الكاملة في تحرير دونيتسك من النازيين الجدد

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الخارجية الروسية تعرب عن ثقتها الكاملة في تحرير دونيتسك من النازيين الجدد
Sputnik
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو مقتنعة تماما بأنه سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية قريبا من النازيين الجدد الأوكرانيين.

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وتابعت زاخاروفا: "نحن مقتنعون بأن القوات المتحالفة سوف تخلص جمهورية دونيتسك الشعبية تماما من النازيين الجدد".

وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بمساعدة القوات المسلحة الروسية، قد نجحت، في 3 يوليو الجاري، من تحرير كامل أراضي الجمهورية داخل حدودها التاريخية، بعد تحرير مدينة ليسيتشانسك.

المصدر: نوفوستي

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