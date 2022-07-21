الخارجية الروسية تعرب عن ثقتها الكاملة في تحرير دونيتسك من النازيين الجدد

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو مقتنعة تماما بأنه سيتم تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية قريبا من النازيين الجدد الأوكرانيين.

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وتابعت زاخاروفا: "نحن مقتنعون بأن القوات المتحالفة سوف تخلص جمهورية دونيتسك الشعبية تماما من النازيين الجدد".

وكانت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بمساعدة القوات المسلحة الروسية، قد نجحت، في 3 يوليو الجاري، من تحرير كامل أراضي الجمهورية داخل حدودها التاريخية، بعد تحرير مدينة ليسيتشانسك.

المصدر: نوفوستي