مسؤول روسي: النرويج تفتش الشحنات المتوجهة إلى أرخبيل سفالبارد

قال أندريه تشيميريلو، القنصل العام الروسي في النرويج إن النرويج تقوم بفحص الشحنات المتوجهة، إلى بارينتسبيرغ في سفالبارد، بحثا عن "سلع خاضعة للعقوبات".

وأكد تشيميريلو أنه بفضل الحوار الوثيق بين وزارتي خارجية روسيا والنرويج، تم إيجاد منهج مقبول للطرفين لتسليم البضائع من صندوق "أركتيك أوغول" عبر أراضي النرويج القارية.

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ووفقا له، تقوم الجمارك النرويجية، بناء على ذلك، بفحص جميع البضائع التي تعبر حدود النرويج بالطريقة المعتادة. بما في ذلك ما يتعلق ببضائع خاضعة للعقوبات. وهذا يعني أن هذا يحدث أيضا مع شحنات صندوق "أركتيك أوغول" إلى ميناء ترومسو ثم إلى بارينتسبيرغ في سفالبارد.

وأضاف تشيميريلو أن طلب صندوق "أركتيك أوغول" لتسليم البضائع إلى سفالبارد بتاريخ 13 يوليو تم الاتفاق عليه مع الجانب النرويجي"، وتواصل القنصلية العامة الروسية إبقاء قضية "العبور إلى سفالبارد تحت السيطرة".

ونشأت التوترات بين روسيا والنرويج في وقت سابق بسبب حقيقة أن أوسلو رفضت طلبا روسيا لمرور البضائع للمناطق الروسية في سفالبارد، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات اللازمة، وتم حل الاشكال، ووصلت البضائع "العالقة" في النهاية إلى بارنتسبرغ.

يذكر أن سفالبارد هو أرخبيل قطبي شاسع يقع في المحيط المتجمد الشمالي، أقصى شمال النرويج. والمركز الإداري هو مدينة لونغييربين. ويعتبر الأرخبيل والمياه الساحلية المحيطة به منطقة منزوعة السلاح.

ووفقا لمعايير القطب الشمالي، يتم تنفيذ النشاط الاقتصادي في الأرخبيل وفقا للوضع الخاص للأرخبيل، فقط من قبل روسيا، التي لديها مناطق مأهولة في جزيرة غرب سفالبارد - بارينتسبورغ وبيراميدا وغرومان.

المصدر: نوفوستي