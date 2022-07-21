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وسائل إعلام: النمسا تبحث عن طرق للتدفئة في ظروف نقص الغاز

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وسائل إعلام: النمسا تبحث عن طرق للتدفئة في ظروف نقص الغاز
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قالت صحيفة "دير ستاندارت" إن النمسا ستشهد وضعا صعبا وظروفا قاسية عند بدأ الموسم التعليمي مع قدوم فصل الشتاء، بسبب الحاجة إلى توفير مصادر الطاقة الضرورية للتدفئة في المدارس.

وترجح الصحيفة النمساوية حدوث مشاكل كبيرة وصعوبات في مجال التدفئة في المدارس، وسط الحاجة إلى البحث عن مصادر تدفئة، إذ يتم حاليا طرح مسألة التعلم عن بعد.

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وتوضح الصحيفة أنه في حال لم يعد من الممكن تدفئة جميع الأقسام في المدارس فسيتعين على طلاب بعض المراحل والأقسام تطبيق حالة التعلم عن بعد.

وأضافت الصحيفة أنه تم أيضا اقتراح عدد من القيود الأخرى لتوفير الطاقة، كإلغاء بعض نشاطات الأقسام، مثلا كصالة الألعاب الرياضية، أو حصص المسبح الداخلي وغيرها.

ويوم الثلاثاء، قال المفوض الأوروبي للميزانية، يوهانس هان، إن المفوضية الأوروبية تستعد لحقيقة أن إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم (السيل الشمالي) لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المخطط لها.

المصدر: نوفوستي

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