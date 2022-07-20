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الاتحاد الأوروبي يقرر الاستعداد لقضاء شتاء بلا غاز روسي

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الاتحاد الأوروبي يقرر الاستعداد لقضاء شتاء بلا غاز روسي
AP
أرشيف
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صرح مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا حول الاستعداد لأول مرة لقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.

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وقال بريتون: "اتخذنا قرارا: نستعد لقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي. وللتغلب على مشاكل هذا الشتاء ومن الممكن – الشتاء القادم – يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي تمديد عمل محطاتها الذرية والمحطات الكهربائية العاملة على الفحم".

من جهته شدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، على أهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة البديلة التي أصبحت مربحة لأول مرة في ظروف الحفاظ على أسعار الغاز المرتفعة.

المصدر: تاس

 

 

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