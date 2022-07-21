 
مباشر

مصادر أمنية تركية: هجوم شمالي العراق شنه "العمال الكردستاني"

أخبار العالم

مصادر أمنية تركية: هجوم شمالي العراق شنه
Gettyimages.ru
مصادر أمنية تركية: هجوم شمالي العراق نفذه مسلحو "بي كا كا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgo7

قالت مصادر أمنية تركية، يوم الأربعاء، إن الهجوم الذي تعرض له شمالي العراق وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، "شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني".

وأشارت المصادر إلى أن الحزب وصل إلى مرحلة التفكك نتيجة العمليات العسكرية التركية، وبات يبحث عن مخرج لينقذ نفسه من المأزق الصعب الذي هو فيه بطرق لا أخلاقية مثل الأكاذيب والتضليل.

إقرأ المزيد
العراق يعلن الحداد على ضحايا القصف التركي
العراق يعلن الحداد على ضحايا القصف التركي

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق، لقصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين، وجرح 23 سائحا.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)