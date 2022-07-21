مصادر أمنية تركية: هجوم شمالي العراق شنه "العمال الكردستاني"

قالت مصادر أمنية تركية، يوم الأربعاء، إن الهجوم الذي تعرض له شمالي العراق وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، "شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني".

وأشارت المصادر إلى أن الحزب وصل إلى مرحلة التفكك نتيجة العمليات العسكرية التركية، وبات يبحث عن مخرج لينقذ نفسه من المأزق الصعب الذي هو فيه بطرق لا أخلاقية مثل الأكاذيب والتضليل.

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وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق، لقصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين، وجرح 23 سائحا.

المصدر: الأناضول