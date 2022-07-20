العراق يعلن الحداد على ضحايا القصف التركي

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء بإعلان الحداد في العراق لمدة يوم واحد، على ضحايا القصف التركي.

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وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإعلان الحداد الرسمي يوم الخميس 21 يوليو على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

من جهتها أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا حول الهجوم، وأشارت إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا.

ودعت الخارجية في بيانها بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.

المصدر: RT