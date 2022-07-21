100 دولار لكل من يرشد للمتعاونين مع روسيا في أوكرانيا

أعلن حاكم مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا، عن مكافأة بـ100 دولار لكل من يرشد إلى المتعاونين مع روسيا من سكان المقاطعة، التي يسيطر الجيش الروسي على مناطق فيها ويقترب من مركزها.

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ودعا حاكم المقاطعة فيتالي كيم، عبر "تليغرام" إلى تزويد السلطات المحلية بمعلومات حول كل من يبلغ الروس بأماكن انتشار القوات الأوكرانية أو يساعد في تحديد إحداثيات أهداف القصف المحتملة.

وكتب: "بعد تحقيقنا الدقيق وتأكيدنا للمعلومات المقدّمة، ستحصل على مكافأة بقيمة مئة دولار".

ولفت كيم إلى أنه ينوي "إغلاق" مدينة نيقولايف لبضعة أيام بهدف تحييد المتعاونيين مع الروس.

وقال لموقع Khodorkovksy: "نريد أن نضع حدا لذلك.. نعمل على إجراءات تتعلق بحظر التجول.. لدينا قاعدة بيانات مهمّة.. سنغلق المدينة لبضعة أيام، ونقرع أبواب السيئين".

وأشار زيلينسكي في وقت سابق إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون في أجهزة السلطة.

المصدر: أ ف ب