الدفاع الروسية تعلن تطهير ميناء ماريوبول من الألغام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام تطهير كافة مياه ميناء ماريوبول المحررة جنوبي دونيتسك الشعبية من الألغام، التي زرعتها قوات كييف لمنع الجيش الروسي من إنزال قواته فيها.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: "نتيجة لمجموعة من الإجراءات التي تم تنفيذها، تخلصت قوات البحرية الروسية من خطر الألغام في ميناء ماريوبول".

وذكرت الوزارة أن العمل مستمر لإعادة تأهيل البنية التحتية للميناء الاستراتيجي على بحر آزوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية